Il trend è quello giusto e per fortuna non ci sono né decessi né nuovi ricoveri per Covid al Cardarelli di Campobasso in questi ultimi giorni.

Nelle ultime 24 ore c’è stato un dimesso dal reparto di Malattie Infettive e Tropicali ed è un paziente di Vastogirardi.

Resta solo un paziente Covid nella struttura ospedaliere del capoluogo di regione.