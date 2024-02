Uno spiraglio di luce si apre sulla situazione dell’epidemia da coronavirus in Molise; il report degli ultimi quattro giorni, infatti, non registra per fortuna né decessi, né ricoveri al Cardarelli di Campobasso.

Basso il contagio, con cinque positivi al virus su 362 tamponi refertati; alto il numero di guariti extra ospedalieri, ben 155, con punte massime di 30 a Campobasso e 19 ad Isernia. Attualmente i ricoverati Covid al Cardarelli sono quattro.