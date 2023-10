La notizia terribile che non avremmo mai voluto dare: ancora un decesso per Covid, purtroppo, in Molise.

Si tratta di un uomo 93 anni di Campobasso ricoverato all’ospedale Cardarelli nel reparto di Malattie Infettive e Tropicali; nello stesso reparto si registra ancora un nuovo ricovero, un paziente di Ripalimosani.

Sono 18 i nuovi positivi al Covid nelle 24 ore su 170 tamponi complessivamente refertati. Attualmente sono 10 i ricoverati Covid al Cardarelli di Campobasso.