Coronavirus in Molise, ancora un decesso al Cardarelli

E’ una terribile notizia, quella di un decesso per Covid in Molise; nelle ultime 24 ore purtroppo è successo e si tratta di un ricoverato in Terapia Intensiva al Cardarelli di Campobasso e precisamente un uomo di 64 anni di Isernia.

Di contro sono due i dimessi da Malattie Infettive e Tropicali e sono pazienti di Petacciato ed Isernia.

Sono 28 i nuovi positivi al virus su 175 tamponi refertati, ma ci sono anche 96 nuovi guariti extraospedalieri, di cui 14 a Campobasso e 13 a Termoli.