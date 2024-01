Coronavirus in Molise, 80 nuovi guariti extraospedalieri

E’ un continuo alternarsi di notizie terribili ed altre invece positive il rendiconto dell’epidemia Covid in Molise.

Per fortuna nelle ultime 24 ore al Cardarelli di Campobasso non si sono registrati né decessi né nuovi ricoveri per il virus, ma al contrario si sono registrati ben 80 guarigioni extraospedaliere in regione, con punte di 15 a Campobasso e 12 ad Isernia.

Attualmente nell’ospedale campobassano sono ricoverati quattro pazienti Covid, mentre nelle ultime 24 si è avuto un solo nuovo caso di positività al virus su 93 tampini refertati.