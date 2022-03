La notizia che tutti aspettavamo: secondo giorno senza decessi sul fronte dell’emergenza Covid in Molise. I morti totali per Covid in Molise, purtroppo, sono 577.

I ricoverati totali restano 22, di cui 6 in Malattie Infettive, 13 nel reparto “anziano fragile” e 3 in Terapia Intensiva.

Oggi si registrano 270 nuovi casi, tra molecolari e antigenici, su 1866 tamponi processati, per una percentuale di positivi su tamponi che si attesta al 14,4%.

Oggi si registrano 179 guariti