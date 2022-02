Coronavirus/ Ancora un decesso in Molise e 5 nuovi ricoveri al Cardarelli, ma è record di guariti

Purtroppo ancora un decesso per Covid in Molise nelle ultime 24 ore: non ce l’ha fatta una donna di 90 anni di Isernia, ricoverata in Malattie Infettive.

I morti totali per Covid in Molise, purtroppo, salgono a 547. Ci sono anche 5 nuovi ricoveri: pazienti di Termoli, Trivento, due di Bojano e Isernia. I ricoverati totali salgono a 50, di cui 31 in Malattie Infettive, 14 nel reparto “Anziano fragile” e 5 in Terapia Intensiva.

Si registrano 528 nuovi casi, tra molecolari e antigenici, su 3764 tamponi processati, per una percentuale di positivi su tamponi che si attesta al 14%.

I Comuni con il maggior numero di nuovi casi: Agnone 11, Baranello 13, Bojano 18,Campobasso 75. Campomarino 13, Guglionesi 11, Isernia 41, Larino 23, Montenero di Bisaccia 16, Petacciato 10, Riccia 17, S.Martino in Pensilis 14, S.Croce di Magliano 11, Termoli 78, Ururi 11, Venafro 28.

Record di guariti: sono 1385.