Coronavirus, ancora un decesso al Cardarelli, ma cala la curva del contagio negli ulltimi due giorni

Purtroppo ancora una notizia dolorosa sul fronte della lotta al Covid in Molise. Il bollettino Asrem di domenica e lunedì, dice che si registra un decesso: non ce l’ha fatta una donna di 89 anni di Chiauci, deceduta nel reparto “Anziano Fragile”. I morti totali per Covid in Molise, purtroppo, salgono a 629. Oggi tre pazienti sono stati trasferiti da Anziano fragile in Malattie Infettive.

Non ci sono nuovi ricoveri, né dimessi. Pertanto i ricoverati totali sono 13, di cui 8 in Malattie Infettive, 2 nel reparto “Anziano Fragile” e 3 in Terapia Intensiva.

Oggi si registrano 53 nuovi casi, tra molecolari e antigenici, su 806 tamponi processati per una percentuale di positivi su tamponi che si attesta al 6,5%.

Oggi non si registrano guariti.