Coronavirus aggiornamento/ oggi + 10 casi positivi, 9 della comunità rom di Termoli e 1 di Campobasso

I casi di contagio da Covid 19 continuano a salire. Su 382 tamponi processati nella giornata di oggi 10 sono risultati positivi, si tratta di 9 persone della comunità rom di Termoli, arrivata a 12 casi, e 1 della comunità rom di Campobasso, arrivata a 91 casi.

Il bollettino aggiornato:

Sono 111274 i tamponi processati in regione, di cui 100853 con esito negativo.

• 421 sono i tamponi positivi totali : 345 nella provincia di Campobasso, 57 in quella di Isernia e 19 di persone di fuori regione

–attualmente positivi 216 ( 186 in Provincia di Campobasso, 25 in quella di Isernia, 5 di altre regioni)

• All’ospedale Cardarelli di Campobasso i ricoverati sono 13 di cui 11 in Malattie Infettive, (9 della provincia di Campobasso, 2 di quella di Isernia), 2 in Terapia Intensiva

• 223 i pazienti positivi isolati: in isolamento domiciliare perchè asintomatici (204) Clinicamente guariti 19

• 163 i pazienti dichiarati ufficialmente guariti (124 della provincia di Campobasso, 27 della Provincia di Isernia e 12 di altre regioni) che hanno fatto e superato il doppio tampone

Visite a domicilio dei positivi da parte delle USCA n. 311 ( 184 Bojano , 29 Larino, 98 Venafro)

420 le persone in isolamento e 4 in sorveglianza

22 i pazienti positivi deceduti ( 14 della provincia di Campobasso , 3 della provincia di Isernia e 1 di altra regione)