Coronavirus aggiornamento/ 21 positivi nella comunità rom di Campobasso. Altri tamponi in corso

Dopo giorni di tregua, oggi la notizia che dopo il test risultato positivo su una donna appartenente alla comunità rom di Campobasso, ricoverata al reparto di Malattie Infettive, e dopo aver ricostruito i contatti, sono risultati positive altre 21 persone della stessa comunità. In corso i controlli e pare anche la possibilità di trasferire le 21 persone, che risulterebbero paucisintomatici, ossia con scarsa presenza di sintomi, in una struttura alberghiera piuttosto che in Ospedale. Pare che questo gruppo di persone abbia contratto il virus dopo un funerale.

Ma per l’ufficialità della notizia e delle soluzioni attendiamo sempre la nota ufficiale Asrem.