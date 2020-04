Coronavirus aggiornamenti/ 1 positivo e tre guariti

Nelle ultime ore sono stati processati 56 tamponi , e 1 è risultato positivo, si tratta di un nuovo caso a Baranello. La buona notizia è che continuano a guarire i pazienti contagiati da covid 19.

Il bollettino aggiornato secondo i dati Asrem:

Sono 5538 i tamponi processati in regione, di cui 5241 con esito negativo.

• 297 sono i tamponi positivi totali : 224 nella provincia di Campobasso, 55 in quella di Isernia e 18 di persone di fuori regione – attualmente positivi 195

• All’ospedale Cardarelli di Campobasso i ricoverati sono 12: di cui 11 in Malattie Infettive, 1 in Terapia Intensiva (9 della provincia di Campobasso, 5 di quella di Isernia)

• 203 i pazienti positivi isolati: in isolamento domiciliare perchè asintomatici (176) Clinicamente guariti 27

• 54 i pazienti dichiarati ufficialmente guariti (40 della provincia di Campobasso, 6 della Provincia di Isernia e 8 di altre regioni) che hanno fatto e superato il doppio tampone

• 7 i pazienti positivi ricoverati al Neuromed, struttura privata accreditata di Pozzilli (2 della provincia di Campobasso, 2 di quella di Isernia e 3 di altre regioni)

Visite a domicilio dei positivi da parte delle USCA n. 25

371 le persone in isolamento e 12 in sorveglianza

21 i pazienti positivi deceduti ( 14 della provincia di Campobasso , 3 della provincia di Isernia e 1 di altra regione)