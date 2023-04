Controlli della Polizia Stradale: 3 patenti ritirate e 4 persone sanzionate

Servizio della Polizia Stradale a Campobasso per il contrasto alle stragi del sabato sera. Notte di controlli intensi per la Polizia di Stato tra sabato 15 e domenica 16 aprile nel centro della

città di Campobasso. Gli operatori della locale Sezione di Polizia Stradale hanno, infatti, sottoposto ad alcoltest numerosi utenti della strada al fine di individuare chi si fosse eventualmente messo alla guida dei veicoli dopo aver ingerito sostanze alcoliche oltre i limiti consentiti dalla legge.

Nell’ambito di tale attività, sono state controllate 44 persone e 29 veicoli. Due automobilisti sono risultati positivi al test, con un tasso alcolemico superiore a 0,5 gr./l, tre sono state le patenti ritirate per violazioni al codice della strada, mentre quattro persone sono state sanzionate per non aver indossato le cinture di sicurezza e per la mancata revisione dell’auto.

In totale, a seguito delle violazioni contestate, sono stati decurtati 30 punti dalle patenti degli

automobilisti sanzionati. ( foto di repertorio)