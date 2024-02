Contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, operazione di controllo dei Carabinieri, segnalato un tunisino

L’incessante attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti e alla criminalità urbana da parte dei Carabinieri della Compagnia di Campobasso si è nuovamente manifestata nella serata odierna, con un’operazione a piedi che ha riaffermato l’impegno delle forze dell’ordine nella salvaguardia della legalità e della sicurezza cittadina. Questa iniziativa rappresenta l’ultima di una serie di azioni mirate che sottolineano la strategia proattiva adottata per affrontare le sfide imposte dalla criminalità nelle aree urbane.



Il cuore di Campobasso è stato nuovamente il teatro di una operazione di controllo, con 30 persone identificate nel corso di un’attività che ha attraversato i luoghi simbolo della città, come Villa Flora, Via Palombo, Corso Bucci, “Città nella Città”, Villa dei Cannoni e la Stazione Ferroviaria, culminando in un posto di controllo in Piazza Pepe.

L’approccio “a piedi” adottato dai 12 militari dell’Arma, supportata da 5 automezzi di servizio, ha permesso un intervento discreto ma efficace, testimoniando la volontà di mantenere un contatto diretto e costante con la comunità.



Questa operazione sottolinea la continuità nell’azione di contrasto alla criminalità, riaffermando

l’importanza di una presenza costante e visibile delle forze dell’ordine nelle strade, essenziale per prevenire attività illecite e rafforzare il senso di sicurezza tra i cittadini. La scelta di procedere a piedi, in particolare, riflette un approccio orientato alla prossimità e all’interazione con la realtà urbana, elementi chiave per un efficace lavoro di prevenzione e controllo.



La serata ha portato alla segnalazione di un cittadino tunisino di 28 anni alla Prefettura, trovato in possesso di 0,84 grammi di hashish per uso personale, evidenziando come tali operazioni siano fondamentali non solo per intercettare e contrastare attivamente le reti di spaccio, ma anche per inviare un messaggio chiaro alla comunità sulla tolleranza zero verso ogni forma di illegalità.

La reiterazione di queste operazioni testimonia l’impegno incessante delle forze dell’ordine nel

perseguire e consolidare questi obiettivi, a beneficio di tutta la comunità.