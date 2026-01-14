Consulta socio-sanitaria di Campobasso: riconoscimento all’impegno per la sanità pubblica del sindaco di Isernia

La Consulta socio-sanitaria a tutela della Sanità pubblica del Comune di Campobasso desidera esprimere un sentito riconoscimento per le azioni a difesa e valorizzazione della sanità pubblica messe in atto dal sindaco di Isernia, Piero Castrataro.



Si manifesta il più sincero apprezzamento al sindaco di Isernia, per la dedizione costante e determinata dimostrata nella difesa e nel rilancio

dell’ospedale cittadino. Il suo gesto, caratterizzato da coraggio e alto profilo morale, si distingue come esempio di impegno civico e istituzionale in un ambito complesso quale quello della sanità pubblica molisana.



In un contesto in cui vengono sempre meno le risorse impegnate per la sanità pubblica, le scelte politiche e commissariali e le modalità di programmazione e organizzazione dei servizi sanitari hanno favorito alcuni territori e le relative strutture sanitarie e penalizzato fortemente altri.



In questa realtà segnata da difficoltà e sfide, l’azione del sindaco si configura quale importante punto di riferimento per tutti i cittadini. La sua attenzione concreta al diritto alla salute, la difesa dei servizi essenziali e la volontà ferma di assicurare un futuro solido alla rete ospedaliera locale sono testimonianze tangibili di un profondo senso di responsabilità istituzionale.



Il contributo del sindaco Castrataro si inserisce in una visione più ampia di rafforzamento della sanità pubblica regionale, valorizzando il ruolo dei territori e delle comunità locali. La sua capacità di dialogo con istituzioni e cittadini rappresenta un segnale concreto di vicinanza e dedizione al bene comune, rafforzando il legame tra amministrazione e comunità.

Anche se di valore prevalentemente simbolico, l’azione del sindaco ha avuto

un impatto morale e istituzionale di rilievo. Ha saputo rappresentare con

chiarezza le esigenze della collettività, proponendosi come promotore di

soluzioni sostenibili e orientate all’effettivo miglioramento dei servizi

essenziali.

L’impegno costante dimostrato dal sindaco Castrataro nella promozione del

diritto alla salute, nella valorizzazione dei presidi territoriali e nel richiamare

l’attenzione delle istituzioni sulle necessità dell’ospedale di Isernia e

dell’intera regione Molise, rappresenta un contributo significativo al dibattito

pubblico e alla salvaguardia dell’interesse collettivo.