Consiglio Nazionale ANSMeS, per la prima volta a Campobasso

Nell’ambito dello svolgimento del 111° Consiglio Nazionale dell’Associazione Nazionale Stelle, Palme e Collari

d’Oro al Merito del Coni e del Cip che quest’anno la città di Campobasso per la prima volta è onorata di

ospitare nei tre giorni dedicati alla solenne festività del Corpus Domini (20-21-22 giugno), il Comitato

regionale ha organizzato una tre giorni di appuntamenti legati all’attività dell’associazione e alla conoscenza

delle eccellenze e delle tradizioni del territorio per gli undici componenti il Consiglio che giungeranno in città

dalle regioni d’appartenenza.



Sabato 21, alle ore 9, presso la sala consiliare di Palazzo San Giorgio, appuntamento con il convegno inserito

nel Progetto Nazionale ANSMeS 2025 inerente “Sport: stili di vita e salute” al quale prenderanno parte

autorità sportive, istituzionali e della società civile dibattendo su temi importanti quali la prevenzione, la

corretta alimentazione e l’attività fisico-sportiva finalizzate alla salute e al benessere.



A seguire i consiglieri parteciperanno al tour inserito nel progetto della Conferenza Episcopale Italiana

“Giubileo for all” durante il quale faranno tappa in alcune località ricche di chiese, eremi, piccole abbazie e

testimonianze dell’architettura e dell’arte romanica nell’hinterland campobassano.



La giornata di domenica 22, infine, vedrà in mattinata lo svolgimento dei lavori del Consiglio nazionale prima

di assistere alla sfilata dei Misteri, ospiti a Palazzo San Giorgio.