Conferito il Premio SanGiorgio al Comando Regionale Molise della Guardia di Finanza

Il Premio San Giorgio, istituito a partire dall’anno 2013 ed oggi giunto alla sua XII edizione,

viene conferito annualmente dal Consiglio Direttivo del Centro Studi Molisano ad una persona, una

associazione o una istituzione – molisane o, comunque, che abbiano operato in Molise o in favore

del territorio e della popolazione molisana – che si siano particolarmente distinte in uno o più dei

diversi campi della conoscenza umana, in particolare in campo artistico, storico, giuridico,

economico, sociale, scientifico o per l’impegno dimostrato nella salvaguardia dei valori etici, della

legalità e della formazione culturale. Inoltre, il Premio può essere attribuito a personalità di origine

molisana o comunque che abbiano operato in Molise e che si siano particolarmente distinte nei

ruoli istituzionali ricoperti, nei vari settori dell’economia oppure per l’impegno profuso nel campo

dell’imprenditoria.

Per l’anno 2024 il Consiglio Direttivo del Centro Studi Molisano ha conferito il Premio San

Giorgio al «Comando Regionale Molise della Guardia di Finanza nel 250° Anniversario della

fondazione del Corpo».

Al riguardo, il Prof. Giuseppe Reale, Presidente del Centro Studi Molisano, ha dichiarato: «Il

Centro Studi ha di recente avviato un percorso finalizzato al conferimento, in distinte occasioni, del

Premio San Giorgio alle Forze di Polizia, per l’encomiabile attività da esse costantemente svolta a

presidio del territorio regionale, in favore dei cittadini e a salvaguardia dei valori fondamentali della

società civile, in particolare della sicurezza, e per l’impegno profuso ad ogni livello e teso a

promuovere e a consolidare una cultura permeata dal rispetto delle regole e dei principi connessi

al concetto giuridico-sociale di legalità, che costituiscono parte essenziale di quel più ampio e

complessivo sistema di valori volto a consentire la pacifica convivenza civile e ad assicurare il

benessere dell’intera collettività. Per l’edizione 2024 del Premio San Giorgio il Consiglio Direttivo

ha deciso quindi di premiare la Guardia di Finanza del Molise. La particolare occasione correlata al

conferimento del Premio è stata costituita da una importante ricorrenza, rappresentata dal 250°

Anniversario della fondazione del Corpo, ricaduta appunto nel 2024, annualità cui si riferisce la XII

edizione del Premio. Il motto del 250° – “Nella tradizione il futuro” – racchiude in sé l’essenza

profonda di un lungo e importante percorso storico, costellato da grandi risultati e dall’esempio

offerto da coloro che hanno servito lo Stato, anche fino all’estremo sacrificio, e segna il legame

indelebile dell’Istituzione con l’esperienza e la conoscenza che nasce dal nostro passato e che,

muovendo attraverso il presente, consente di guardare al prossimo futuro e di proiettarsi con solide

basi verso l’avvenire».

Ricevuta la comunicazione riguardante l’assegnazione del premio il Comandante Regionale

del Molise, Gen. B. Luca Cervi, ha dichiarato: «Sono onorato di rappresentare in questa

circostanza il Corpo della Guardia di Finanza del Molise. Ritirare questo riconoscimento è motivo

di grande soddisfazione per le donne e gli uomini in gialloverde che quotidianamente operano in

favore delle comunità molisane. Un anniversario serve per ricordare da dove si è partiti; nati il 5

ottobre del 1774 all’interno dei ristretti confini del regno sardo e con competenze prettamente di

carattere doganale, oggi la Guardia di Finanza è diventata una moderna, versatile ed efficiente

forza di polizia, con spiccata vocazione internazionale, apprezzata per la professionalità e la

specializzazione dei suoi appartenenti. Un solido presidio di legalità per istituzioni, cittadini e

imprese, a cui è affidato un compito fondamentale, la tutela della sicurezza economico-finanziaria

a garanzia di un sistema economico sano, prospero e vitale».

La cerimonia di consegna del Premio San Giorgio 2024 si svolgerà il 29 maggio 2025, a

partire dalle ore 18:00, presso l’Aula Magna del Convitto Nazionale “Mario Pagano”

La Guardia di Finanza: 250 anni di storia

La Guardia di Finanza ha tagliato il traguardo dei 250 anni di storia. Un’Istituzione che, in

una società complessa e in continua evoluzione, ha saputo affrontare sempre nuove sfide,

adeguandosi al mutamento degli scenari operativi e divenendo una moderna Forza di polizia, a

tutela della sicurezza economico-finanziaria del Paese e a difesa delle libertà economiche dei

cittadini.

La missione istituzionale del Corpo si fonda su tre obiettivi strategici di carattere operativo:

contrasto all’evasione, all’elusione e alle frodi fiscali; lotta agli illeciti in materia di spesa pubblica e

nella pubblica amministrazione; contrasto alla criminalità organizzata. Ai citati obiettivi, si aggiunge

quello di carattere strutturale, costituito dal concorso alla sicurezza interna ed esterna del Paese. Il

Corpo è chiamato a fornire al Stato un solido presidio di legalità finalizzato a prevenire, ricercare e

contrastare ogni fenomenologia illecita di natura economico-finanziaria. La priorità operativa è

costituita dall’individuazione – con la conseguente, sistematica, tempestiva aggressione, sfruttando

le potestà normative riconosciute dall’ordinamento nei diversi settori operativi – degli illeciti

accumuli patrimoniali, siano essi il frutto di pratiche fraudolente di evasione fiscale, il prodotto di

indebite apprensioni di fondi pubblici ovvero il provento di attività criminali. In via esclusiva, infine, il

Corpo ha assunto il ruolo di specialità di “Polizia del mare”, divenendo l’unica Istituzione nazionale

deputata ad assicurare il mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblica nell’acque territoriali

garantendo anche l’azione di sorveglianza ai fini del contrasto all’immigrazione clandestina.

Impegno e presenza sul territorio sono le costanti che le “fiamme gialle”, con le loro storie di

passione, dedizione, valori e professionalità, hanno evocato per celebrare il 250º Anniversario il cui

motto “Nella tradizione il futuro” ha racchiuso in sé l’essenza di questi “primi” 250 anni. La storia

della Guardia di Finanza, con l’esempio di quanti hanno servito il Paese in precedenza, anche a

costo della vita stessa, risalta nel presente e si proietta nel futuro.

Albo del Premio “San Giorgio”

conferito dal Centro Studi Molisano

I Edizione 2013 – Prof. Avv. Giovanni Di Giandomenico (Docente universitario – Insigne giurista)

II Edizione 2014 – S.E. Mons. Giancarlo Maria Bregantini (Arcivescovo Metropolita di

Campobasso-Bojano)

III Edizione 2015 – Prof. Luiz Alberto Evangelista (Fisico – Insigne accademico)

IV Edizione 2016 – Prof. Gianmaria Palmieri (Magnifico Rettore dell’Università degli Studi del

Molise – Insigne giurista)

V Edizione 2017 – Comm. Armando Marinelli e Cav. Pasquale Marinelli (Titolari della “Pontificia

Fonderia Marinelli”)

VI Edizione 2018 – Domenico Iannacone (Giornalista)

VII Edizione 2019 – Prof. Valentino Petrucci (Filosofo del diritto)

VIII Edizione 2020 – Dott.ssa Francesca Colavita (Biologa – Ricercatrice I.N.M.L. “L. Spallanzani”)

IX Edizione 2021 – On. Avv. Giacomo Sedati (1921-1984) (Parlamentare e Statista) alla memoria

nel centenario della nascita.

X Edizione 2022 – Elio Germano (Attore e regista)

XI Edizione 2023 – Associazione “Misteri e Tradizioni” (Associazione culturale in Campobasso)

XII Edizione 2024 – Comando Regionale Molise della Guardia di Finanza nel 250° Anniversario di

fondazione del Corpo