Con ‘I gesti d’amore si fanno sentire’ Conad dona 5000 euro alla Pediatria del Cardarelli di Campobasso

“I gesti d’amore si fanno sentire”: con questa iniziativa la cooperativa Conad Adriatico ha donato alla S.C. di Pediatria del P.O. Cardarelli di Campobasso cinquemila euro. In mattinata la consegna dell’assegno simbolico al primario Francesco Crispino da parte del responsabile Sviluppo Abruzzo-Molise di Conad Adriatico, Vittorio Di Carlo e del gestore Conad di Campobasso, Enrico Barone.

“Tutto ciò che ci viene donato – ha commentato il direttore generale dell’ASReM, Giovanni Di Santo – è per noi prezioso. La nostra attenzione è rivolta costantemente ai pazienti, in questo caso ai bambini e alle loro famiglie ed ogni gesto in loro favore non può che essere accolto con entusiasmo e positività”.

“La somma ricevuta – ha spiegato il dottor Crispino – sarà impiegata all’interno del reparto che, ad oggi, rappresenta un punto di riferimento importante per tutto il Molise”

“Crediamo nella collaborazione con Associazioni e Fondazioni – ha aggiunto la direttrice amministrativa dell’ASReM, Grazia Matarante – con il loro supporto riusciamo spesso a raggiungere obiettivi fondamentali”

I rappresentanti della Conad hanno sottolineato che quanto donato è stato raccolto grazie alla vendita di campanelle di Natale Disney nei propri punti vendita e che attraverso la Fondazione Conad ETS spesso vengono promosse campagne per sostenere progetti o ospedali.

Presente, questa mattina, anche la direzione medica del P.O. Cardarelli.