Comune di Campobasso/Variazioni di Bilancio approvate. La Forte ringrazia il consiglio comunale

Il Consiglio comunale di Campobasso ha approvato due importanti variazioni di bilancio, mentre una terza è stata ritirata per consentire un ulteriore approfondimento e una più ampia condivisione tra le forze politiche presenti in Aula.

La sindaca Marialuisa Forte, nel sottolineare l’esito sperato della votazione, esprime un sentito ringraziamento a tutti quei consiglieri comunali che, esercitando il proprio mandato con senso di responsabilità, hanno permesso l’approvazione dei provvedimenti contabili fondamentali per l’attuazione di alcune priorità dell’Amministrazione.

In particolare, la sindaca ringrazia la coalizione progressista, il gruppo consiliare Campobasso Viva, con i rappresentanti del Cantiere Civico,

Vincenzo De Iasio, favorevole a entrambe le variazioni, e Antonella Trivisonno, che ha votato a favore di una e si è astenuta sull’altra.

Un riconoscimento lo rivolge anche alla presenza in Aula dei consiglieri di opposizione Mimmo Esposito, Pina Bozza, Sandra De Lucia e Francesco Pilone, che – pur votando contro – hanno consentito, con spirito istituzionale e rispetto del ruolo assembleare, il raggiungimento del numero legale per lo svolgimento della seduta.

“Il confronto anche tra posizioni diverse può produrre progressi grazie al senso di responsabilità. È grazie a questo che oggi pomeriggio il Consiglio ha potuto affrontare e votare strumenti essenziali per la vita amministrativa della città. A tutti va il mio ringraziamento”, ha dichiarato la sindaca Forte.