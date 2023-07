Comune di Campobasso: Settore Politiche Sociali – Programma per minori Estate 2023

Il Comune di Campobasso, nell’ambito delle attività estive previste per l’anno 2023, ha inteso programmare molteplici iniziative per offrire ai bambini e alle loro famiglie diverse opportunità.

La volontà che ha guidato l’azione amministrativa è stata quella di favorire soprattutto la partecipazione di bambini e ragazzi, con particolare riguardo ai bambini con disabilità, affinché tutti insieme possano trascorrere, durante il periodo estivo, momenti di gioco e apprendimento.

Già nel mese di giugno scorso è stato avviato un percorso ludico/ricreativo denominato “Tutti in piscina” rivolto a 30 minori di età compresa tra i 6 e 10 anni individuati con specifico avviso pubblico. L’iniziativa ha previsto n. 6 accessi in piscina, dal giorno 19 al 26 giugno, dalle ore 9:00 alle ore 13:00 con servizio di trasporto A/R.

Nei giorni scorsi sono state avviate le procedure pubbliche per il Summer Camp “Coloriamo l’Estate”: un’iniziativa destinata a n. 70 ragazzi, di età compresa tra i 5 anni compiuti e i 13 anni compiuti alla data di inizio del campus, residenti nei Comuni afferenti all’Ambito Territoriale Sociale di Campobasso e che si terrà a partire dal giorno 18 luglio e fino al 1 settembre 2023 (con interruzione nella settimana di Ferragosto, dal 14.08.23 al 18.08.23). La frequenza al campus prevede: tutte le mattine dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 13.00 una serie di attività ludico/ricreative e sportive; una pausa pranzo dalle ore 13:00 alle ore 14:30; attività pomeridiane dalle ore 14:30 alle 17.00 con laboratori di robotica e teatro. Il Campus si svolgerà presso la sede dell’Istituto scolastico “D’Ovidio” in Via Gorizia a Campobasso.

Attraverso la concessione di voucher forfettari, rilasciati alle famiglie, e destinati al pagamento delle rette di frequenza riferite ai mesi di giugno, luglio, agosto, settembre 2023 l’Amministrazione ha inteso mettere in campo un finanziamento a sostegno delle strutture estive socio-educative per minori gestite da privati ed enti del terzo settore. Le modalità per aderire saranno rese pubbliche attraverso la pubblicazione di n. 2 avvisi, uno rivolto alle famiglie con minori e l’altro in favore degli Enti Gestori Campobasso interessati all’iniziativa (scuole paritarie di ogni ordine e grado, enti del Terzo settore, imprese sociali, enti ecclesiastici e di culto dotati di personalità giuridica, soggetti privati, associazioni sportive, ecc.) che si impegnano ad accettare i suddetti voucher, dell’importo forfettario massimo di euro 200,00 per ogni minore, per circa un mese di attività nel periodo di riferimento giugno-settembre 2023.

Infine attraverso la collaborazione con Enti del Terzo Settore individuati con apposito avviso di selezione saranno avviate attività estive per minori con disabilità. Le attività che dovranno essere finalizzate all’integrazione e all’acquisizione delle autonomie, saranno rivolte in favore di 15 minori con disabilità di età compresa tra i 14 e 17 anni.

I beneficiari saranno individuati con specifico avviso pubblico da parte dell’ETS selezionato.