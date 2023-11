Comune di Campobasso: Iscrizione all’albo delle persone idonee all’ufficio di scrutatore di seggio elettorale

Scadono il prossimo 30 novembre i termini per l’iscrizione all’albo delle persone idonee all’ufficio di scrutatore di seggo elettorale del Comune di Campobasso; con apposito avviso a firma del Vice Sindaco Paola Felice, pubblicato all’Albo Pretorio del Comune, sono state rese note le modalità e i requisiti necessari all’iscrizione.



I cittadini disponibili a svolgere le funzioni di scrutatore in occasione dei prossimi appuntamenti elettorali, possono inoltrare al Comune di Campobasso domanda in carta semplice, dichiarando le proprie generalità, la professione e l’assolvimento dell’obbligo scolastico.



Ai sensi della normativa vigente, l’iscrizione all’albo è subordinata al possesso, da parte degli interessati, dei seguenti requisiti:

• Essere elettore iscritto nelle liste elettorali del Comune di Campobasso;

• Aver assolto gli obblighi scolastici;

• Non essere dipendente del Ministero dell’Interno, Poste e Telecomunicazioni, Trasporti;

• Non appartenere alle forze armate in servizio, né svolgere, presso le U.S.L., le funzioni già attribuite al medico provinciale, all’ufficiale sanitario o al medico condotto;

• Non essere segretario comunale né dipendente dei Comuni normalmente addetto o comandato a prestare servizio presso gli uffici elettorali;

• Non essere candidato alle elezioni per le quali si svolge la votazione. Alla domanda deve essere allegata la copia di un documento di riconoscimento in corso di validità, pena l’esclusione; è possibile inviare l’istanza di iscrizione a mezzo PEC, all’indirizzo

[email protected] o con consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo in Piazza V. Emanuele II, 29 (orario di apertura dal lunedì al venerdì ore 09.00/12.30 – Martedì e Giovedì anche nel pomeriggio ore 15.30/17.30)



Il modello di domanda, da compilare in ogni sua parte, è disponibile sull’Albo Pretorio del Comune di Campobasso.

Per ogni ulteriore informazione in merito, è possibile rivolgersi all’Ufficio Elettorale Comunale.