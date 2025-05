Comune di Campobasso/Home Care Premium, riaperti i termini dell’ Avviso

Si comunica la riapertura dei termini per la presentazione delle manifestazioni di interesse relative all’Avviso Pubblico Home Care Premium 2025, riguardante la costituzione di un elenco di professionisti (terapista occupazionale, psicologo e psicoterapeuta, fisioterapista, logopedista, educatore professionale sociosanitario o educatore professionale socio-pedagogico, infermiere professionale, OSS, OSA) da impiegare nell’erogazione delle prestazioni integrative previste dal nuovo bando.

Nuova scadenza: 30 maggio 2025, ore 12:00.

L’Avviso è rivolto a dipendenti e pensionati pubblici iscritti alla Gestione Unitaria delle Prestazioni Creditizie e Sociali, ai loro coniugi e ai parenti di primo grado in condizione di non autosufficienza.

La riapertura dei termini avviene in esecuzione della Determinazione Dirigenziale n. 1843 del 19/05/2025, che integra la precedente Determinazione Dirigenziale n. 1588 del 29/04/2025.

Avviso – Modello Domanda