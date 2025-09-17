Comune di Campobasso/Contributi una tantum per trasporto scolastico alunni con disabilità

Pubblicato l’avviso per l’erogazione di contributi una tantum a favore dei nuclei familiari residenti nel comune di Campobasso, finalizzati al potenziamento del trasporto scolastico per gli alunni con disabilità frequentanti le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado per l’anno scolastico 2025/2026.



Tra i requisiti di accesso al beneficio si evidenziano:

il possesso della certificazione di disabilità ai sensi della Legge n. 104/1992, art. 3, comma 3 oppure comma 1;

la non fruizione del servizio di trasporto scolastico collettivo erogato direttamente dal Comune di Campobasso o tramite Enti del Terzo Settore.



L’istanza, redatta mediante autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000, deve essere presentata da entrambi i genitori, dal tutore del minore o dal legale rappresentante, utilizzando esclusivamente il modulo predisposto “Modello A”. La domanda dovrà essere indirizzata al Comune di Campobasso – U.O. Settore Servizi Sociali – entro e non oltre il 15 ottobre 2025.



Le modalità di presentazione sono le seguenti:

invio tramite PEC all’indirizzo: comune.campobasso.protocollo@pec.it, indicando nell’oggetto: “Domanda per l’erogazione contributo una tantum finalizzato al sostegno del trasporto scolastico per gli alunni con disabilità frequentanti la scuola infanzia, primaria e secondaria di primo grado”;

consegna a mano presso lo Sportello Unico Servizi alla Persona, sito in via Cavour n. 5 – Campobasso, negli orari di apertura al pubblico.



In caso di partecipazione di più minori appartenenti allo stesso nucleo familiare, è necessario presentare una richiesta distinta per ciascun minore.

P

er assistenza nella compilazione della domanda e per ulteriori informazioni, è possibile contattare i numeri telefonici 0874-405576, 0874-405553 e 0874- 405598.



L’avviso e il modello di domanda sono consultabili sul sito del Comune al seguente link:

https://www.comune.campobasso.it/campobasso2/po/mostra_news.php?id=2161&area=H