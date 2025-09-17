Comune Campobasso, Notarangelo: “Sì a un patto politico trasparente, no al tirare a campare”

Sinistra Italiana avverte: “La Forte ora non ha i numeri, subito un vertice di maggioranza. Le debolezze della destra non possono essere un alibi per galleggiare, in ballo c’è la credibilità politica della coalizione”

“Le debolezze e le contraddizioni interne al centrodestra non devono trasformarsi in un alibi, alla sindaca Marialuisa Forte Sinistra Italiana ribadisce tutto il suo convinto sostegno, ma per rispetto di cittadini ed elettori si chiede e pretende presto chiarezza: sì a un patto politico di legislatura, no al tirare a campare”.

Lo afferma in una nota il segretario regionale di Sinistra Italiana, l’avvocato Vincenzo Notarangelo.

“Bisogna essere onesti e diretti, a Campobasso la maggioranza allo stato attuale non ha i numeri per continuare ad amministrare la città e di certo non è accettabile andare avanti nella totale incertezza pensando di poter ‘sopravvivere’ grazie a qualche ‘assenza/presenza’ strategica o a vecchie tattiche da prima Repubblica. Non è in gioco solo il presente e il futuro del Capoluogo, ma la credibilità e affidabilità di tutto il centrosinistra molisano, che ha il dovere di offrire sul territorio un’alternativa seria alla peggiore destra molisana di sempre”.

“Governare – aggiunge Notarangelo – non è l’unica cosa che conta, bisogna farlo bene e portando avanti i nostri programmi e le nostre idee, ben distanti da quelle delle opposizioni. Per tale ragioni a Palazzo San Giorgio occorre ridare priorità alla politica e stabilire chi è disposto ad uscire allo scoperto e a garantire in modo trasparente sostegno sulle cose più importanti da fare”.

“Innanzitutto, va convocato un tavolo di coalizione in modo da favorire subito un confronto vero tra i partiti e movimenti che hanno contribuito alla vittoria del 2024 e tracciare una linea comune. Con la consapevolezza – conclude l’esponente di AVS – che le eventuali elezioni anticipate non sarebbero da considerarsi un tabù, sarebbe peggio chiudersi nel Palazzo e sprecare l’ultima grande occasione che abbiamo per cambiare volto al Molise”.