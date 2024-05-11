Comunali Campobasso: 3 candidati sindaci, le liste e i tutti i candidati

Di seguito le liste correlate ai tre candidati sindaci per la citta di Campobasso. 12 liste così distribuite:  3 liste per il candidato sindaco Pino Ruta, 3 a sostegno di Marialuisa Forte e 6 per Aldo Di Benedittis. 

CANDIDATO SINDACO PINO RUTA (CANTIERE CIVICO)

COSTRUIRE DEMOCRAZIA

MARINELLO JUAN AUGUSTIN ACOSTA
GIUSEPPE BIANCHI
CESARE BITONTI
MICHELE BONACCIO
LORENZA BRIENZA
RITA CARROCCIA
PIETRO COLUCCI
MAURIZIO CORRERA
VINCENZO DI IASIO
ELISA DI CAMILLO
FRANCESCA DI CAMILLO
ANNALISA DI CARLO
ROBERTA DI IORIO
PAOLA DI VICO
ADELE FRARACCI
SABINO IAFIGLIOLA
GIUSEPPE LIMONCELLI
GIOVANNA LITTERIO
MARISA MANERA
ANGELO MARCHEGGIANI
ANTONELLO PALAZZO
VIVIANA PIZZI
FLAVIO PROCINO
ANDREA SELLITTO
CARMINE CARASCO, DETTO NUCCIO
FERNANDO TARTARINO
ANTONELLA TRIVISONNO

UNICA TERRA MOLISE
ANTONIO ANGELILLO
PASQUALE BONACCIO
GIANCARLO CALVANESE
GIACOMO CHIOCCHIO
ANNAMARIA COLACCI
GIOVANNINO CORNACCHIONE
CARMINE DE DONA
PIERLUIGI DI CRISCIO
ADELINDO DI DONATO
SALVATORE DI LALLA
CELESTINO FATICA
ANNACHIARA GALLO
GRETA GARZIA
PASQUALE GIANCOLA
MARIA PIA GRANDE
RUDY LOMBARDI
ADDOLORATA LUCIANO
SALVATORE MIGNOGNA
ELIO MINIELLO
ANTONIO PADUANO, DETTO NELLO
GIORGIA REATO
DAVIDE SCOLA
DONATELLA SPALLONE
MICHELE TESTA, DETTO COCCIA

CONFEDERAZIONE CIVICA
TOMAS BELFONTE
DALILA BONACCIO
LEONARDO BOSCO
GIUSEPPE CAPPABIANCA
GIULIANA CARANO
DOMENICO D’ADDARIO
MARIALUISA DI BIANCO
INCORONATA DI CORPO
FABIO DI GIOIA
LUIGI DI IORIO
NICOLA FAGLIARONE
LUANA FIERRO
ANTONELLO FILIPPI
MARIA CARMELA GUERRERA
FRANCESCO IANNANTUONO
STEFANO LOMBARDI
YOUNES LOUZI
MARIA INCORONATA MARI LUCIANO
ANTONIO MARCHITELLI
CARMELA NIRO
DONATO PASCALE
GIAMPIERO PIETRANGELO
MARTINA SANTULLO
STEFANO SPALLONE
FRANCO SPINELLI

CANDIDATO SINDACO ALDO DE BENEDITTIS (CENTRODESTRA)

LEGA:

1. TRAMONTANO ALBERTO

2. DE LUCIA SABUSCO SANDRA

3. VERRUSIO ENRICA

4. ANOUNE BOUCHRA

5. BARCA SIMONA

6. COLARUSSO ANGELO

7. DE GREGORIO CARMELINA

8. DE LUCA LUIGI

9. DI DOMENICO ANGELA

10. DI BIASE ERIKA PIA

11. FIORILLI GIOVANNA TIZIANA

12. FICCA ANDREA

13. FRARACCIO MARIA ASSUNTA

14. FRATIANNI ANGELA

15. FORMICHELLI PAOLO

16. GALLO VINCENZO

17. IACONIANNI DONATELLA

18. INTREVADO EMOLA

19. LA FRATTA NICOLINO

20. MASTRONARDI IVAN

21. MASTRANGELO GIOVANNI

22. NICODEMO ANGELICA

23. NOTARTOMASO GIUSEPPE detto “Peppe”

24. PERROTTI GENNARO

25. PETTI GIUSEPPE

26. PINTO TIZIANA

27. RAUSO DANIELA

28. RITOTA FRANCESCA

29. ROSSODIVITA IVAN

30. SELLINI SILVANA

31. TAVANIELLO MARCO

32. ONZA MARIAROSARIA

FORZA ITALIA:

1. ESPOSITO Domenico detto “Mimmo”

2. ALBINIANO Luigi

3. CAPPARELLI Rosario

4. CEFARATTI Nicola

5. CIMINO Giuseppe

6. CORALBO Ilaria

7. CORSI Stefano

8. COSCO Nicola

9. CURATOLO Laura

10. D’AMICO Mariacarmela

11. DE GREGORIO Massimo

12. DI GREGORIO Roberta

13. DI SISTO Federico

14. FIERAMOSCA Maria

15. GIANFAGNA Giuseppe

16. GIANNACCARO Natalina

17. GUALTIERI Filomena detta “Mena”

18. GUIDA Daniela

19. IACOI Eugenia

20. IANNOTTI Orlando

21. IAPALUCCI Michele

22. IASENZA Antonella

23. MARONCELLI Annalisa detta “Anna”

24. MASTRANGELO Davide

25. MERENDINO Rossella

26. MURAGLIA Anna

27. TAMBURELLO Marcella

28. TARASCO Laura

29. TARTAGLIA Francesca

30. TRIVISONNO Maria Teresa

31. VENDITTI Antonio

32. ZARA Angelo Maria

NOI MODERATI

1. ABIUSO CATERINA

2. ADAMO CRISTIAN

3. ANGIOLILLI ILARIA

4. CAPPARELLI EMILIA

5. COLANGELO DOMENICO PIO

6. CRISTOFARO ANTONIO

7. CRISTOFARO EMANUELA

8. D’ALESSANDRO MICHELE

9. DE LUCA GIORGIO

10. DEL CIOPPO TIZIANA

11. DEMICHELE STEFANIA

12. DI CILLO STEFANO

13. DI PLACIDO DOMENICO

14. ELISEO FABRIZIO

15. EMANUELE FRANCESCO PIO

16. IANIRI ROSSANA

17. LAGATTA EMANUELE

18. LAMENTA CARLO

19. LOMBARDI ANTONIO

20. LOMBARDI STEFANIA

21. MONTANARO PIETRO

22. MARONCELLI GIANLUCA

23. PAVENTI MARIA

24. PERRELLA ANNA

25. PERSICHILLO UMBERTO

26. PRENCIPE EMANUELA

27. PUNZO CRISTIANA

28. REALE ANDREA

29. REALE MARILINA

30. SANGINARIO FRANCESCO

31. TIMPERIO LIDIA

  1. ZULLO MICHELE

POPOLARI PER L’ITALIA

1. ACCINNI VITO MATTIA

2. ANGELI ALESSANDRO ANTONIO

3. BOZZA GIUSEPPINA DETTA PINA

4. CIOCCA LUIGI

5. COLADANGELO ANTONIO

6. COLAGIOVANNI SALVATORE

7. COPPOLA FRANCESCA

8. COROMANO SILVANO

9. DEL BALSO FABIO

10. DI BARTOLOMEO MICHELE

11. DI SISTO NICOLA

12. DI TORO SANDRO

13. FIORUCCI FRANCESCO

14. FORNARO DEBORA

15. GIANNACCARO CAROLA

16. IANNETTA CHRISTIAN

17. IARROBINO ALFREDO

18. MANCINI GIUSEPPINA DETTA PINA

19. MADONNA ANTONIO

20. MONACO VALENTINA

21. NIRO GENNARO

22. PALLADINO LUCA

23. PASCALE ALESSANDRO

24. PASSARELLI GIUSEPPINA

25. PEDICINI ALESSIA

26. PETTI RAFFAELLA

27. PILONE ANGELA

28. RAMACCIATO ANNA ROSA

29. SPIRITO PASOUALE

30. TERZANO PASQUALE

31. TESTA ANGELA

  1. TOMARO ANDREA

FRATELLI D’ITALIA

1.     ANNUARIO MARIO (CAPOLISTA)

2.     ANGARANO CARMELA

3.     ASTORE EUGENIO

4.     BIONDI LUIGI

5.     BOCCARDO ANTONIO

6.     BRIENZA SARA

7.     CAVONE ALESSANDRO

8.     CICCHELLI LILIANA

9.     CIOLFI MARIA DETTA MARIOLINA

10.  CONSIGLIO ANTONIO

11.  CREOPOLO MANUEL

12.  D’AMICO DAFNE

13.  D’ANDOLA GIOVANNI

14.  DI CARLO ELISA

15.  DI CLAUDIO STEFANIA

16.  DI FRANCO LUCA

17.  DI VITO DANIELE

18.  FERRANTE NICLA

19.  GAROFALO ROSARIO

20.  GIACCI STEFANIA

21.  LANCIA MARISA

22.  LAVIGNA IVAN

23.  LUDOVICO FRANCESCO

24.  LUISI ASSUNTA

25.  MONTELLA ANDREA

26.  OCCHIONERO MARIA ANTONIETTA

27.  PETRONE SONIA

28. PILONE FRANCESCO

29. SALOTTO GIUSEPPE

30. VARRA GIOVANNI

31. VASCIARELLI MARIA AURORA MARA

  1. VITALE MARIA CRISTINA

UDC

1.     ALFONSO ALESSANDRO

2.     BALOZZI GIUSEPPE

3.     BARBIERO FRANCESCA

4.     BERTONE NADIA

5.     CASERTANO SYLVIE MARIE JEANNE

6.     CERIO MICHELA

7.     COLITTI MICHELE

8.     DE BELLONIA ANGELO

9.     DI BIASE MIRIANA

10.  DI GIORGIO GIOVANNI

11.  DI TORO LUCA

12.  FERRANTE CARLA STEFANIA

13.  FERRO VALENTINA

14.  KHALAF SARAH DETTA “SARA”

15.  IACAMPO ANTONIO

16.  LATESSA ANTONIO DETTO “TONY”

17.  MANCINI CARMINE

18.  MANNARELLI ETTORE

19.  MATTOZZI PASQUALE

20.  MICARELLI CLAUDIA

21.  MARRONE FABIO

22.  PASSARO ANTONELLA

23.  PETRELLA VINCENZO

24.  PETTI LUIGI

25.  PICIOCCO SONIA

26.  PIRCIO MARIA INCORONATA DETTA “TELLA!

27.  RIGOLETTI CELESTINO

28. TAMBURRO FRANCESCO

29. TEDESCO LOREDANA

30. TRIVISONNO FRANCESCA

31. ZULLO CLAUDIO

CANDIDATO SINDACO: MARIALUISA FORTE (CENTROSINISTRA – COALIZIONE PROGRESSISTA)

ALLEANZA VERDI SINISTRA – ALTERNATIVA PROGRESSISTA

1.     BONCRISTIANO VINCENZO

2.     CANCELLARIO CHIARA

3.     COLAGIOVANNI CINZIA

4.     D’ANGELO ANDREA

5.     DI BIASE FRANCESCO DETTI “FRANCI”

6.     DI STASIO ANNAMARIA GIOVANNA

7.     ESPOSITO SIMONA

8.     FERRANTE CLAUDIA

9.     FORMICHELLI GIOVANNI

10.  IOFFREDI SORRIDE DETTO “GIANNI”

11.  LOMBARDI MARIANNA

12.  LOPRIORE LIBERIO

13.  MAIO MIMMO

14.  MARINELLI VIRGINIO

15.  MARRONE GRAZIA

16.  PALANGE ALBA

17.  PALOMBA DOMENICO

18.  PINTO MARIA

19.  RUBINO MARIA DETTA “MARIPINA”

20.  SARACHELLA VINCENZINA

21.  SEVERINO GIUSEPPE

22.  TERZANO BARTOLOMEO DETTO “LEO”

23.  TIRABASSO ANGELO

24.  TRIVISONNO ANGELO

25.  TRIVISONNO FRANCESCA

MOVIMENTO 5 STELLE

1.     AMOROSA GIUSEPPE

2.     ANDREOLA VALTER

3.     BARATTA ANNA

4.     CARANO ALESSANDRO

5.     CARRELLI ERIKA

6.     CIARAMELLA LAURA

7.     COCCAGNO ROSANNA

8.     CRETELLA SIMONE

9.     D’ALESSANDRO EVELINA

10.  D’AMBROSIO MARIO

11.  DI BONA ADRIANO

12.  DI IORIO FRANCESCO

13.  DI IORIO GIUSEPPINA DETTA “PINA”

14.  DE SILVIO EMILIANA

15.  FUSCHI SERENELLA DETTA “FU”

16.  GIANFELICE SONIA

17.  GIANNANTONIO NICOLINO DETTO “NICOLA”

18.  GIANNONE GIANCARLO

19.  LA MARCA MARIA ROSARIA

20.  MATTEO CLAUDIO

21.  MUROLO SALVATORE

22.  NIRO BRUNO

23.  PANICHELLA GIUSEPPINA

24.  PAOLONE CLAUDIO

25.  PASSARELLI VIGENTE FERNANDO

26.  PETRECCA ANNA

27.  PICONE ANTONELLA

28. PRAITANO LUCA

29. RUSSO DOMENICO

30. SCOGLIETTI MONICA

31. SIMONETTI NICOLA

  1. VINCIGUERRA ANTONIO

PARTITO DEMOCRATICO

1. BASILICO LUCA   

2.   BUCCI RAFFAELE DETTO “LELLO” 

3.   CARDELLA VALENTINA ELISABETTA

4.   CHIERCHIA BIBIANA DETTA “BIBI”

5.   COLAGIOVANNI ADOLFO FABRIZIO 

6.   COLAZZILLI MONIA 

7.   D’ELIA GIUSEPPE DETTO “PEPPE”

8.   DI LEMBO GUGLIELMO 

9.   DI PASQUALE BIANCO ROBERTA GENEVE MAYA DETTA “ROBERTA”

10.  DI ROCCO FRANCESCO

11.  ELBOURI OUAHIBA DETTA “GIULIA”

12.  FIMIANI MARIA CONCETTA

13.  FLORIO DIEGO

14.  GALUPPO JORDAN

15.  GIOVANNITTI BARNABA GAETANO DETTO “BARNABA”

16.  GUERRIZIO ADELE

17.  LIBERTUCCI GIUSEPPE DETTO “PINO”

18.  LUCARELLI DAVIDE

19.  MESSERE NICOLA

20.  PANICHELLA RITA

21.  PETRUCCIOLI DAFNE MARIA

22.  PICCIANO GABRIELE PIO

23.  PICCIANO ROSSELLA

24.  PICONE ANTONIO DETTO “BAFFO”

25.  PRAITANO FRANCESCA

26.  RAMUNDO STEFANO

27.  SCIRANO ELISABETTA

28. SIMEOLI VIJOY

29. TRIVISONNO ANNAMARIA DETTA “ANNA”

30. TRIVISONNO GIUSEPPE DETTO “GIOSE”

31. TRONCA SALVATORE

32. VIOLA GIOVANNA

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