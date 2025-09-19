Comunali/Aldo De Benedittis: “Ho promosso appello alla Sentenza del Tar”

” Il mio legale di fiducia, Avv. Pasquale Ripabelli, sta procedendo – unitamente ai colleghi che mi hanno difeso in primo grado, Enrica Verrusio e Stefano De Benedittis – alla notifica del ricorso davanti al Consiglio di Stato, con il quale ho deciso di appellare la sentenza del TAR Molise che non ha accolto le doglianze in primo grado. Una sentenza che ritengo viziata, illogica e contraddittoria sotto molteplici profili. Ora, attraverso l’esame della questione da parte di un altro Giudice, conto di ribaltare la pronuncia di primo grado e trovare definitivamente ragione sul fatto che le operazioni elettorali dello scorso anno sono state condotte in violazione delle norme che le disciplinano.”

Avv. Aldo De Benedittis