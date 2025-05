Compleanno/Albe DiBuono spegne 50 candeline

Oggi 21 maggio Albe DiBuono, che vive a Montreal spegne 50 candeline. In questo giorno speciale gli Auguri da Petrella a Montreal: da zia Cecilia, zio Nicola, Roberto, Daniela e famiglia.

Today May 21st Albe DiBuono, who lives in Montreal blows out 50 candles. On this special day, Best Wishes from Petrella in Montreal: from aunt Cecilia, uncle Nicola, Roberto, Daniela and family.

Auguri per il 50esimo di Albe anche dalla redazione di informamolise.com – Best wishes for Albe’s 50th birthday also from the editorial staff of informamolise.com