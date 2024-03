Commissione Europea: torna a sollecitare lo stop alle buste di plastica in materiale leggero

di Massimo Dalla Torre

La Commissione europea è tornata nuovamente su una questione che interessa la totalità

dei Paesi appartenenti all’Unione ossia il rispetto dei dettami contenuti della proposta di

legge che impone agli Stati membri di ridurre l’uso delle buste di plastica in materiale

leggero, meno riutilizzate rispetto a quelle di uso corrente e quindi più a rischio “usa e

getta”. Il tutto in considerazione che annualmente su tutto il territorio dell’Unione più di otto

miliardi di sacchetti finiscono tra i rifiuti, causando enormi danni all’ambiente, tant’è che

dalle stime è emerso che nell’anno da poco andato in pensione sono stati immessi nel

mercato dell’UE oltre 100 miliardi di sacchetti di plastica, ossia 210 per ogni cittadino. A

pagarne le spesse sono soprattutto i mari, e in particolare la fauna ittica e avicola che

inghiotte inconsapevolmente particelle di plastica alquanto dannose, tant’è che la

questione da tempo è passata direttamente ai singoli Stati che, in parte, hanno deciso che

tipo di misure adottare, ad esempio strumenti economici come imposte e prelievi, oppure

obiettivi nazionali di riduzione e restrizioni alla commercializzazione. A suo tempo si

ritenne soddisfatto ma anche preoccupato Janez Potočnik, l’allora Commissario per

l’Ambiente, che dichiarò “Ci siamo mossi per risolvere un gravissimo problema ambientale

che è sotto gli occhi di tutti. Con l’impegno di tutti gli Stati sarebbe possibile ridurne il

consumo anche dell’80 % se non addirittura azzerarlo del tutto, tant’è che alcuni Stati

membri hanno già raggiunto grandi risultati.” A fare da sparring a quanto adottato dai

vertici di Bruxelles anche una consultazione pubblica che mise in evidenza come nove

europei su dieci ritengono che la perdita di biodiversità è un problema da affrontare e

risolvere, e, a tal riguardo in base ai dati di Eurobarometro Flash, il 45 % degli intervistati

affermò di fare uno sforzo personale per proteggere la biodiversità. Parola che, purtroppo,

molti ancora ignorano, a causa gli interessi economici che spingono a disattendere alle

normative emanate in materia ambientale che, è costretta a soccombere tanto da creare

distonie al sistema sempre più compromesso, sempre più in degrado.