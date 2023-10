Colagiovanni: rifacimento del manto stradale e caos in centro città

“Comprendo l’affanno dell’attuale amministrazione nel voler gettare fumo negli occhi

ai cittadini dedicandosi (come da tradizione) al rifacimento del manto stradale in vista

della prossima tornata elettorale.

Quello che è meno comprensibile è il criterio con cui i suddetti lavori vengono svolti

nell’ora di punta, in concomitanza con l’uscita da scuola e lo smantellamento dei

banchi del mercato di corso Bucci, creando il caos in pieno centro città” .



È quanto dichiarato dal consigliere Salvatore Colagiovanni che annuncia

un’interrogazione a risposta scritta e orale per chiedere chiarimenti all’assessore al

ramo in merito alla programmazione di tali lavori che – ha concluso Colagiovanni –

seppur necessari, dovrebbero essere svolti in orari più consoni in modo da non

arrecare disagi al traffico viario e ai cittadini.