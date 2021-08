Cmpobasso/torna “Libri in Piazzetta” con la presentazione del libro di Matteo Grimaldi “Il violino di Filo”

Venerdì 20 agosto, alle ore 18.30, secondo appuntamento in Piazzetta Palombo a Campobasso, con un nuovo evento della rassegna letteraria “Libri in Piazzetta”, organizzata dal Comune di Campobasso e dalla Libreria Giunti al Punto di Campobasso e inserita nel calendario degli eventi di “Agosto in Città”, stilato dall’assessorato alla Cultura del Comune di Campobasso.

A presentare al pubblico campobassano il suo ultimo libro per ragazzi, intitolato “Il violino di Filo”, edito da Giunti, ci sarà lo scrittore Matteo Grimaldi.

Il libro di Grimaldi racconta la storia di Filippo, un bambino di nove anni che però, nonostante la sua giovanissima età, fa già parte dell’orchestra dell’istituto comprensivo musicale a cui sono ammessi solo gli alunni delle medie.

Dopo aver superato le selezioni per far parte della compagine che parteciperà al concorso nazionale delle orchestre scolastiche, una lunga, terribile scossa di terremoto distrugge gran parte della città. Sarà la musica (insieme a una misteriosa ragazzina, a una zia senza paura e a una mucca abbandonata), a dare a Filippo e a tutti i ragazzi della scuola la forza per ricominciare.

Le altre presentazioni letterarie previste nel calendario di “Libri in Piazzetta”, saranno quelle di giovedì 26 agosto, con il libro di Giovanni Colaneri “La serra” e quella di venerdì 27 agosto con il libro “Eterno autunno. Dodici incubi di carta”, di Luca Angelo Spallone.