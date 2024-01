Clinica e ricerca su cuore e cervello, il Dg Asrem Di Santo: “Avanti con studi e collaborazioni per fare bene”

Ampi studi hanno dimostrato che fattori di rischio cardiovascolare sono la causa

principale di eventi cerebrali acuti. Dunque, condizioni come colesterolo alto, livelli

elevati di glicemia e ipertensione, oggi, spingono a preoccuparsi non solo della salute

del cuore ma anche del cervello.

Una realtà su cui clinica e ricerca stanno concentrando le attenzioni, soffermandosi su

ipertensione e demenze.

Di questo si è parlato nel convegno ‘Cuore & Cervello dalla clinica alla ricerca”, che

questa mattina si è svolto al Centrum Palace di Campobasso, ed al quale hanno preso

Asrem, Irccs Neuromed, Responsible Research Hospital, Università degli Studi del

Molise ed Università Sapienza di Roma.

“Il binomio cuore-cervello – ha sottolineato nel suo intervento il direttore generale

Asrem, Giovanni Di Santo – ha affascinato dai tempi remoti tutta l’umanità ed anche i

filosofi. Lo stesso Pitagora immaginava che l’essenza dell’uomo potesse essere

caratterizzata dalla intelligenza, dalla passione, dalla razionalità. La passione era

allocata nel cuore, la razionalità e l’intelligenza nel cervello. Un pò dopo, Anacleto

presupponeva che la psiche fosse all’interno del sangue e successivamente Socrate e

Ippocrate consentivano gli studi su cuore e cervello. Il cervello è la struttura, la mente

è il sub strato. Entrambi diventano tutt’uno e si sintonizzano con il cuore che ha in se

una serie di neuroni. Se vogliamo un cervello nel cuore. Tematiche rilevanti, dunque,

che danno la possibilità di andare a scoprire malattie celebro-cardiovascolari. Ma

addirittura il fascino è nella possibilità di scoprire come le malattie neuro

degenerative, ad esempio l’alzheimer, possano essere preventivamente studiate con

l’interazione tra questi due ordini. Bisogna riflettere profondamente su questi aspetti

– ha aggiunto Di Santo – mentre nel trinomio Asrem, Università e privato di

eccellenza, troviamo il sub strato per crescere insieme e fare sicuramente bene nella

sanità molisana”.