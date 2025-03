Cittadinanzattiva chiede l’ Immediata apertura del Centro Prelievi di Via Toscana a Campobasso

Il centro di via Toscana ha una funzione strategica, perché con la sua organizzazione di servizi, svolge la funzione della medicina sul territorio e depotenziarlo di un servizio vuol dire privare di un servizio essenziale.

La chiusura del centro prelievi di via Toscana , costringerà un elevato numero di cittadini, in maggioranza anziani, ad affrontare gravi disagi per recarsi presso altri centri prelievi della città.

I presidi sanitari dichiara Jula Papa Segretaria di Cittadinanzattiva devono essere potenziati e non soppressi, per questo chiediamo di attivare il prima possibile il servizio.