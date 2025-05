Cinghiali, topi e degrado: Campobasso non è Forte, è sporca!

“Enormi topi che passeggiano in pieno centro, pericolosi cinghiali in branco che si aggirano per tutta la città (dalle periferie fino via Mazzini), una gestione della differenziata sempre più incerta e approssimativa che contribuisce ad alimentare l’invasione di ratti e ungulati e in generale il degrado di una Campobasso che di ‘giardino’ non ha più nulla e che a meno di un anno dall’insediamento della nuova amministrazione a Palazzo San Giorgio non è Forte, ma sporca!

Aumentano giorno dopo giorno lamentele e segnalazioni di cittadini che, già esasperati per la questione parcheggi, sono costretti ad assistere all’evidente involuzione di un Capoluogo in preda a disservizi, sporcizia e paurose incursioni di cinghiali segnalate quotidianamente con video sui social.

La città purtroppo non è solo mal governata, la sensazione diffusa è che il centro più importante della Regione – al di là di qualche conferenza stampa e allegra foto di gruppo – sia proprio abbandonato, vittima dell’inerzia politica di una coalizione che in questo primo anno non ha mai dimostrato competenza e autorevolezza. Sembra di essere già a fine legislatura, si “galleggia” in attesa di novità, con la speranza che la Giustizia amministrativa possa definitivamente porre rimedio allo scempio e chiudere questa brutta parentesi per Campobasso e i campobassani”.

AVV ALDO DE BENEDITTIS