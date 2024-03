Cimitero di Campobasso: tumulazioni bloccate per mancanza di loculi e soluzioni alternative discutibili. Il centrodestra annuncia una mozione

I consiglieri di opposizione di centrodestra al Comune di Campobasso, dando seguito a diverse segnalazioni da parte di cittadini annunciano una mozione a firma di Esposito e Venditti (Forza Italia), Colagiovanni, Fasolino e Pascale (Popolari per l’Italia), Annuario (Fratelli D’Italia),Tramontano, Sabusco, D’Alessandro (Lega) e la consigliera Passarelli (gruppo Misto), in merito alla incresciosa situazione verificatasi al cimitero del capoluogo a partire dalla giornata di venerdì u.s. .

Tutte le tumulazioni, infatti, sono state sospese a causa della mancanza di loculi disponibili. Poiché anche i terreni di enumazione risultano saturi, le bare sono state messe in stand-by in alcune aree all’interno del cimitero e lì resteranno almeno fino a lunedì quando, con l’ausilio di uno speciale muletto saranno allocate in moduli pronti ma non ancora agibili, senza ascensore, né collaudo, dove i familiari difficilmente potranno accedere per visitare i propri cari.

La mozione che sarà presentata nell’ambito della prossima seduta di Consiglio e sarà finalizzata ad individuare migliori soluzioni. È inaccettabile che i cittadini, oltre al dolore del lutto debbano affrontare penose attese prima di poter dare una degna sepoltura ai propri cari.