Cimitero di Campobasso/Trivisonno: sembra non esserci un reale interesse dell’Amministrazione

Da tempo in Commissione ho fatto alcune proposte sul cimitero cittadino. Poco è successo, sembra non esserci un reale interesse dell’Amministrazione sul tema.

In particolare, ho fatto due proposte chiare e semplici.

1) Gli spazi adiacenti le cappelle private possono (se necessario) essere sistemate anche dai privati. Il Comune deve solo dare l’indirizzo sulle caratteristiche tecniche (ad esempio, per realizzare le stradine), al fine di uniformare gli interventi. Costo zero.

2) Ci sono casi di persone decedute durante la pandemia, magari legate tra loro da rapporti familiari, per le quali, purtroppo, si sono fatte scelte frettolose (dovute alla drammaticità della situazione generale) rispetto alla tumulazione: le famiglie, già lacerate, hanno scelto loculi d’emergenza. In via eccezionale, proprio per queste situazioni, sarebbe giusto dare la possibilità di acquisto di loculi per consentire il “ricongiungimento” tra familiari.

A fronte del silenzio relativo a queste due proposte, ho appreso la circostanza che sta per costituirsi un comitato per la tutela del Cimitero cittadino di Campobasso: quando nasce un comitato civico è sempre una buona notizia, perché vuol dire che ci sono cittadini pronti a stimolare gli amministratori. Il 15 ottobre p.v. sarò certamente ad ascoltare il comitato, che si riunirà presso il cimitero.

Nel frattempo, come gruppo consiliare PD abbiamo preparato una mozione consiliare (ALLEGATA) affinché si possa discutere e trovare soluzioni alle diverse problematiche del cimitero cittadino.

Giose Trivisonno (Capogruppo PD Consiglio Comunale CB)