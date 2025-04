“CIAO GIUSEPPE”

di Massimo Dalla Torre

Ho voluto attendere qualche minuto prima di scrivere queste poche cose, forse senza

senso, perché ci sono notizie che non vorrei mai commentare specialmente se riguardano

la scomparsa di un amico più che collega giornalista e profondo studioso. Dipartita che

e’ arrivata inaspettata e che vigliaccamente ti priva dell’indirizzo di chi ha condiviso con te

la passione per questo lavoro. Un lavoro che, se non si ama profondamente, non si

comprende, nonostante permette di conoscere uomini e cose e dopo un primo momento

di adrenalina pura ti lascia il vuoto dentro e costringe a voltare pagina e ad andare avanti

anche se con riluttanza. Una pagina che, in questo caso, se dipendesse da me, sarebbe

meglio non riempire perché le parole si affastellano nella mente tanto da non permettere di

mettere nero su bianco; eppure bisogna farlo per ricordare chi ha condiviso ideali, gioie e

amarezze cercando di dare una spiegazione anche alle cose più inusitate. Questa no.

Questa non volevo scriverla: la scomparsa Giuseppe Pittà, anzi Giupeppe come

scherzosamente amavo chiamarlo è dura perché le dita s’irrigidiscono sulla tastiera tanto

da non potere andare avanti. Lo avevo conosciuto anni fa al centro di lettura di Oratino

suo paese natale e da quel momento ci siamo sempre confrontati su temi che ci hanno

accomunati perché amavamo la cultura e il bello contenuto nei libri compagni di vita.

Uomo ma soprattutto giornalista che ho apprezzato per la sua eleganza, sagacia,

signorilità, intelligenza e per come si porgeva all’interlocutore. Per questo e’ difficile dover

scrivere di lui perché significa scrivere di chi non si e’ mai fermato davanti a nulla anche se

sapeva di attirare le critiche dei cosiddetti “opportunisti” trovandoci sempre sulla stessa

linea dove domina l’effimero e il non senso. Fortunatamente Giuseppe li conosceva, li

studiava, li soppesava tanto da mettere in risalto il lato nascosto senza però mai varcare il

limite di guardia. Questo era Giuseppe. Ora che non ho più il privilegio di confrontarmi e

parlare con lui che ha risposto a un editore con la “E” maiuscola cui prima o poi dovrò dare

conto per l’operato umano, sarà difficile andare avanti anche se sono sicuro che, nella

redazione in cui è ora, continuerà a porre l’attenzione che metteva ogni qualvolta chiedevo

il parere sui servizi televisivi che realizzavamo a TLT che ci ha visto ancora una volta vicini

ma soprattutto collaborativi uno con l’altro. Ciao Giupeppe grazie di aver permesso di

apporre la mia firma affianco a quella tua amico mio…