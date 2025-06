“CIAK: non SI ragGIRA”, sensibilizzazione contro la truffa agli anziani (video)

Il Comune di Campobasso, nell’ambito del progetto contro le truffe agli anziani denominato “CIAK: non SI ragGIRA”, ha realizzato uno spot tv di sensibilizzazione territoriale sul tema.

Il progetto è stato finanziato dal Fondo Unico Giustizia del Ministero dell’Interno, previa sottoscrizione del Protocollo d’Intesa con la Prefettura UTG di Campobasso e con il supporto di tutte le Forze dell’Ordine.

Le truffe nei confronti degli anziani sono un fenomeno purtroppo comune, e possono avere conseguenze devastanti per la vittima, sia dal punto di vista economico che emotivo.

Per prevenire le truffe, è importante che gli anziani siano informati su come riconoscere segnali di frode e che comunichino regolarmente con i familiari e le forze dell’ordine per segnalare eventuali tentativi di truffa.

L’iniziativa del Comune, quindi, intende avviare una campagna di informazione sul tema nell’ambito del territorio cittadino e regionale. Infatti la combinazione di informazione, formazione, prevenzione e supporto attivo da parte delle istituzioni e della comunità rappresenta il miglior approccio per combattere le truffe contro gli anziani e in questo i media giocano un ruolo cruciale.



A riguardo chiedo la possibilità di poter trasmettere, presso la propria emittente televisiva per il periodo estivo, lo spot realizzato quale iniziativa di comunicazione sociale.

Di seguito il link del video

https://www.youtube.com/watch?v=dMKm-ehuK2Y