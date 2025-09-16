Chirurgia innovativa: il dott. Verzaro arriva al ‘Cardarelli’ di Campobasso

Il team medico dell’Azienda Sanitaria Regionale del Molise si amplia: il dottor Roberto Verzaro ha siglato il contratto con l’ASReM, portando con sé la sua specializzazione in chirurgia generale e mininvasiva. Il professionista, con alle spalle una lunga esperienza in P.O. di Roma e Milano, prenderà servizio domani, 16 settembre 2025, e lavorerà presso l’Ospedale Cardarelli di Campobasso dedicandosi, in particolare, alla chirurgia robotica. Dunque, un elemento chiave per l’innovazione dei servizi sanitari regionali ed un rinforzo strategico per la sanità molisana

“L’arrivo del dottor Verzaro rappresenta un passo significativo per il miglioramento dell’offerta sanitaria in Molise – ha commentato il Direttore Generale dell’ASReM, Giovanni Di Santo – Resta fondamentale investire in professionalità altamente specializzate, che possano elevare il livello delle cure e introdurre tecnologie all’avanguardia. Proprio la chirurgia robotica è una branca che intendiamo sviluppare sempre più per offrire ai nostri pazienti interventi meno invasivi e con tempi di recupero più rapidi e la Direzione Strategica dell’ASReM continua a lavorare per attrarre talenti come il dottor Verzaro, convinta che il futuro della sanità molisana passi attraverso l’innovazione e l’alta specializzazione”.

“Sono molto felice di entrare a far parte dell’ASReM e di poter mettere le mie competenze al servizio della comunità molisana – ha affermato il dottor Verzaro – Lavorerò con impegno e dedizione, in particolare nello sviluppo della chirurgia robotica, un campo che mi appassiona e nel quale credo fortemente. L’obiettivo è garantire ai pazienti molisani l’accesso a trattamenti chirurgici all’avanguardia, migliorando la qualità della loro vita.”