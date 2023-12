Cerimonia di conclusione del progetto FISE “Mi curo di te plus”

Cerimonia di conclusione con la consegna dei riconoscimenti ai partecipanti per il progetto FISE “Mi curo di te plus”. All’Ippoform Campobasso Equitazione di Campobasso la delegata FISE Molise Laura Praitano ha consegnato le coccarde e gli attestati ai bambini e ai ragazzi che per sei mesi hanno preso parte all’iniziativa. Sei mesi di attività, di amicizia e di impegno per i ragazzi e i bambini di case famiglia e centri socio educativi che hanno potuto mettersi alla prova attraverso il contatto con il cavallo. Noto per l’empatia che riesce a sviluppare con chi gli sta a contatto, questo animale può essere, e spesso lo è, una svolta nella crescita di tanti adolescenti e bimbi. Il progetto che la FISE Molise ha portato avanti negli spazi del maneggio campobassano attraverso le competenze specifiche erogate dagli istruttori Ippoform, era di carattere nazionale. Destinato ad attività di empowerment di minori in situazione di difficoltà, prevedeva un programma di azioni incentrate sulla cura dell’animale, sull’accudimento e le responsabilità che accanto ad esso si presentano. Un percorso di impegno e anche di passione che ha apportato notevoli benefici sui partecipanti.

“La FISE ha sempre un’occhio sugli aspetti che sono legati al sociale. L’hanno scorso abbiamo promosso un progetto simile tutto nato e costruito dalla Fise Molise, quest’anno abbiamo recepito una proposta nazionale del tutto in linea con quanto realizzato da noi nel 2022. Questo a riprova che il solco tracciato dalla federazione in merito a temi sensibili è condiviso a tutti i livelli della filiera. Il ritorno più bello restano l’entusiasmo e i sorrisi che i partecipanti ci hanno regalato”.