Cercemaggiore/Fermato 50enne in possesso ingiustificato di pistola a salve e colpi

Nel corso del lungo fine settimana pasquale appena trascorso, protrattosi sino alle prime ore di martedì, il comando Compagnia Carabinieri di Bojano ha predisposto, su tutto il territorio della giurisdizione di competenza, un servizio coordinato, volto alla prevenzione e repressione dei

reati predatori, nonché il monitoraggio dei veicoli in transito sulle principali arterie stradali e il regolare svolgimento delle diverse manifestazioni organizzate per il lunedì in albis.



Nel centro abitato di Cercemaggiore, in orario notturno, una “gazzella” dell’Aliquota Radiomobile, procede al controllo di un veicolo incrociato, alla cui guida è risultato essere un 50enne della zona. La perquisizione dell’abitacolo consente di rinvenire, nella portiera lato guida e quindi nella immediata disponibilità dell’uomo, una pistola a salve, priva di tappo rosso e del tutto simile per fattezze e consistenza a quelle in uso alle FF.PP. della quale non era in grado di giustificare il porto in auto con i colpi inseriti ed altri a disposizione nel cruscotto, pronta all’uso. Tenuto conto delle circostanze e delle giustificazioni addotte si procedeva al sequestro della pistola cal. 50 e dei relativi colpi, ipotizzando la violazione ex art. 4 della L. 110/75, ritenendo l’oggetto sicuramente idoneo ad arrecare offesa a terzi.