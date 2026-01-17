Centri per l’impiego del Piemonte “affidati” al Molise, nuovo prestigioso incarico a società campobassana

I servizi di Contact center per l’importante ente saranno svolti dalla Planetcall Direct. L’azienda, con sede nel Capoluogo, già collabora da anni con autorevoli realtà nazionali

Fornirà ai cittadini residenti in una delle regioni più ricche, produttive e importanti d’Italia tutte le informazioni inerenti i servizi offerti dai Centri per l’impiego, supporterà aziende ed utenti, garantirà assistenza e condurrà campagne informative, analisi e indagini di mercato sul mondo del lavoro.

L’Agenzia Piemonte Lavoro ha deciso di affidare a Planetcall Direct, società campobassana con sede nel Capoluogo, l’attività di Contact center, puntando su professionalità, competenza ed esperienza di un’azienda che vanta autorevoli partnership come le università di Torino, Firenze e Venezia, l’ATS Milano, l’Istituto Tumori Regina Elena di Roma e altre prestigiose realtà nazionali, sia in ambito pubblico che privato.

Quella piemontese rappresenta dunque una conferma, ma soprattutto una significativa opportunità per Campobasso e non solo, considerate le immediate ricadute occupazionali che ci saranno sul territorio.

Il team di Planetcall Direct, già composto in larghissima parte da forza lavoro molisana, sarà infatti presto ampliato e rafforzato con l’innesto di nuove risorse, l’obiettivo primario è continuare a crescere attraverso una visione globale che però non dimentica mai il valore delle proprie radici.