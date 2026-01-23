Carta di identità cartacea non più valida da Agosto 2026. Il Comune di Campobasso invita a richiedere la CIE con congruo anticipo

A far data dal 3 agosto 2026, la Carta d’Identità nel formato cartaceo non sarà più considerata valida a prescindere dalla data di scadenza riportata sul documento.

A stabilirlo è il regolamento europeo 1157/2019, che introduce standard di sicurezza più severi per i documenti di identità in tutta l’Unione europea.

Il motivo principale di questa decisione è l’assenza, nella carta d’identità cartacea, della Mrz (Machine readable zone), una sezione leggibile

automaticamente dalle macchine composta da tre righe codificate con i dati anagrafici del titolare, difficilmente manipolabile. Questa zona è fondamentale per garantire controlli rapidi e sicuri alle frontiere e nei sistemi automatici di verifica.

Diviene perciò necessario sostituire il documento cartaceo con la C.I.E., entro la predetta data. Siccome il rilascio della C.I.E. non è immediato, si invita a richiedere il nuovo documento con un congruo anticipo rispetto alla scadenza della attuale Carta d’Identità e, comunque, non a ridosso della data del 3 agosto 2026.



Le nuove carte di identità, pertanto solamente elettroniche, possono essere già prenotate, seguendo una delle seguenti modalità:

 prendendo un appuntamento con l’Ufficio Anagrafe, attraverso i seguenti link:

https://www.prenotazionicie.interno.gov.it/

https://www.cartaidentita.interno.gov.it/;

 recandosi in Municipio presso l’U.R.P. (Ufficio Relazioni con il Pubblico), posto all’ingresso del Palazzo di Città;

 contattando il numero telefonico 0874/405280.



I cittadini iscritti all’AIRE, invece, dovranno necessariamente rivolgersi al Consolato.