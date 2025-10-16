Caritas Diocesana: Insieme si può, raccolta beni alimentari

Anche quest’anno lo Spazio Conad presso il Centro Commerciale Centro del Molise, il 18 Ottobre ha messo a disposizione uno spazio di raccolta beni di prima necessità da destinare all’Emporio solidale “La Bottega di Antonietta” aperto presso la Casa degli Angeli grazie alla

collaborazione tra Caritas Diocesana di Campobasso–Bojano e Comune di Campobasso.



L’emporio solidale fornisce quotidianamente un piccolo aiuto ad un crescente numero di famiglie, con l’obiettivo di contrastare lo stato di indigenza e garantire beni alimentari essenziali.

La raccolta è incentrata su prodotti di prima necessità e non deperibili quali: pasta, riso, biscotti, fette biscottate, scatolame tonno, carne in scatola, pelati, piselli, fagioli, lenticchie, latte uht, confetture, olio, legumi secchi, zucchero, farina, prodotti per bimbi biscotti prima infanzia, omogeneizzati.

Direttore della Caritas Diocesana di Campobasso Bojano e presidente della Shomer APS

Don Franco D’Onofrio