“Cardiologie Aperte 2024”: il Cardarelli di Campobasso abbraccia la prevenzione

Anche la Cardiologia del PO Cardarelli di Campobasso partecipa, come ogni anno, alla campagna di prevenzione cardiovascolare “Cardiologie Aperte 2024”, promossa dalla Fondazione per il Tuo cuore HCF Onlus dei Cardiologi Ospedalieri Italiani ANMCO, che da oltre venti anni si impegna attivamente nella ricerca e nella prevenzione cardiovascolare. Oggi, ed il 18 febbraio, spazio, dunque, alla prevenzione. Un ‘San Valentino’ all’insegna dei ‘controlli’, per tutelare la propria salute. Numerose le richieste dei cittadini che, oltre nella giornata odierna, il prossimo 17 febbraio, dalle ore 9 alle ore 13, presso l’UO di Cardiologia del Cardarelli del capoluogo molisano, saranno sottoposti allo screening per la valutazione del rischio cardiovascolare.

Nella circostanza, mercoledì 14 febbraio, alle ore 12, il direttore dell’UOC di Cardiologia/UTIC, la dott.ssa Angela Rita Colavita, sarà disponibile per delle interviste.

Appuntamento in reparto, al piano terra del Cardarelli.