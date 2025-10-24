Carabinieri di Guglionesi recuperano 2 trattori agricoli del valore di 200.000 eurorubati nella notte da una concessionaria di Cupello (CH)

Nel corso della prima mattinata del 23 ottobre, i Carabinieri della Stazione di Guglionesi

durante un predisposto servizio perlustrativo finalizzato alla prevenzione e alla

repressione del fenomeno dei furti dei mezzi agricoli rinvenivano nelle campagne di

Guglionesi, nascosti nella vegetazione, 2 trattori nuovi, ancora da immatricolare. I mezzi,

del valore complessivo di circa 200.000 euro, erano stati rubati all’alba dal piazzale di una

concessionaria di Cupello ed ancora non denunciati. Sono in corso indagini per ricostruire

l’accaduto. Tra le ipotesi al vaglio dei carabinieri quella secondo cui i malfattori,

probabilmente per evitare di imbattersi nelle pattuglie dell’Arma del dispositivo notturno

di controllo del territorio, hanno preferito lasciare i mezzi con l’intento di tornare

successivamente a recuperarli. Le indagini sono condotte congiuntamente dai Carabinieri

di Guglionesi e Cupello. L’attività odierna conferma la massima attenzione al controllo

del territorio espresso dalla Compagnia Carabinieri di Termoli e dei suoi Comandi

dipendenti nella prevenzione dei fenomeni connessi con i furti e, in generale, con gli altri

reati predatori.