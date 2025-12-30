Capodanno senza botti: Il Comune di Campobasso richiama al rispetto del regolamento per la tutela degli animali

L’Amministrazione comunale ricorda alla cittadinanza che il vigente Regolamento comunale per la tutela degli animali, all’articolo 31, vieta espressamente l’utilizzo di artifici pirotecnici (botti) dalle ore 20.00 del 31 dicembre alle ore 7.00 del 1° gennaio.



La norma è stata introdotta non solo per la salvaguardia della pubblica incolumità, ma soprattutto per tutelare gli animali, sia domestici che randagi, che spesso subiscono gravi conseguenze a causa delle esplosioni dei petardi. Queste provocano forti stati di stress e disorientamento e, nei casi più gravi, possono causare lesioni o persino la morte. Ogni anno, infatti, sono migliaia gli animali che perdono la vita per gli effetti diretti o indiretti delle esplosioni pirotecniche.



Nonostante negli ultimi anni si registri un calo complessivo nell’uso dei botti di Capodanno, nella nostra città questa consuetudine risulta ancora diffusa e radicata, con seri rischi per la sicurezza delle persone e un impatto negativo sul benessere animale.



Si tratta, inoltre, di un’abitudine particolarmente costosa, alla quale si può rinunciare con facilità e senso di responsabilità, senza compromettere lo spirito sano e festoso dell’arrivo del nuovo anno.



L’Amministrazione comunale invita pertanto i cittadini a celebrare il Capodanno in modo consapevole e rispettoso, privilegiando alternative

luminose e silenziose, come giochi di luce e colori, che non comportino inutili esplosioni.



Il rispetto delle regole, della sicurezza e degli altri, animali compresi, rappresenta un importante indicatore del livello civico di una comunità.



Il Comune di Campobasso augura a tutti buone feste di fine anno, nel segno del senso civico, della sicurezza e del rispetto reciproco.