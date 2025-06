Campomarino/ Ladri rubano dai nidi del Fratino

Continua l’incredibile predazione dei nidi di Fratini, non solo ci pensa la natura ma soprattutto l’uomo.

E’ successo a Campomarino.

Il nido, una fossetta fatta sulla sabbia, dove erano state deposte due uova, rubate da persone che

evidentemente non capiscono l’importanza di tutelare una specie a rischio di estinzione, ma soprattutto che

rischiano sanzioni penali, poiché se individuati sarebbero denunciati. Se da una parte si registra una sinergia

positiva tra volontari, guidati da Ambiente Basso Molise e i tanti turisti che segnalano la presenza del

Fratino, dall’altra occorre prendere nota di questi spiacevoli episodi di sottrazione delle uova dai nidi.

Due le uova deposte e, sicuramente si tratta di una seconda covata in quando la prima è andata persa,

segnalata da alcuni turisti alla polizia locale che, a loro volta, hanno chiamato i volontari di ABM per

mettere in sicurezza il nido.

Purtroppo, al loro arrivo i volontari hanno solo constatato il furto e le orme umane in prossimità del nido.

La specie è monitorata da oltre venti anni dai volontari di Ambiente Basso Molise il cui gruppo di lavoro, è

stato autorizzato dalla Regione Molise e dalla Capitaneria di Porto e con il supporto di propri ornitologi, ha

il compito di monitorare e tutelare l’avifauna costiera, inoltre promuove attività di divulgazione e

sensibilizzazione rivolte alla cittadinanza, ai turisti ed alle scuole. I volontari percorrono le spiagge del

Molise più volte a settimana, durante la stagione riproduttiva di questo piccolo trampoliere (marzo-

luglio/agosto), per censire nuovi nidi e monitorare lo stato dei presenti.

Quest’anno, per la prima volta in Molise, undici fratini sono stati catturati, misurati, esaminati e infine

marcati con speciali anelli colorati leggibili a distanza, ciascuno con un codice identificativo univoco.

L’inanellamento è stato coordinato dall’ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca

Ambientale), e come inanellatore l’ornitologo Rosario Balestrieri della Stazione Zoologica Anton Dohrn.

In Molise, dove l’inanellamento si inserisce in modo sinergico nel costante lavoro di monitoraggio condotto

dall’associazione Ambiente Basso Molise e con il sostegno del GMSO, è nata una tradizione significativa:

ogni fratino marcato riceve un nome, ispirato a figure storiche della scienza e della tutela ambientale o a

storie personali che testimoniano il legame con questi uccelli. Un gesto simbolico, ma carico di significato,

che rafforza l’empatia, aiuta a raccontare le loro storie e contribuisce a sensibilizzare l’opinione pubblica

sull’urgenza di proteggere una specie sempre più minacciata.