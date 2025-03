Campomarino/Accordo territoriale per canoni di locazione concordati

Finalmente anche a Campomarino sarà possibile stipulare affitti a canoni concordati con benefici sia per i locatori che per i locatari.

Stamattina presso la sede Comunale ha visto la luce la sottoscrizione dell’accordo tra le rappresentanze sindacali di proprietari ed inquilini ; uno dei punti qualificanti del programma elettorale della lista SiAmo Campomarino che, seppur dai banchi della minoranza, grazie all’impegno del consigliere Avv. Marialuisa Di Labbio ed alla disponibilità dell’ Amministrazione Comunale è riuscita a portare a casa un concreto risultato per la cittadinanza tutta, in un momento non certo facile per tante famiglie per le quali il problema abitativo sta diventando sempre più drammatico.

“E’ un importante traguardo per tutta Campomarino, voglio ringraziare innanzitutto i componenti del mio gruppo che sia in campagna elettorale che successivamente hanno dedicato tempo e lavoro su questo progetto che oggi vede la luce. Un ringraziamento voglio altresì rivolgerlo all’Amministrazione Comunale che, su nostra sollecitazione, si è mostrata disponibile ad essere parte dell’accordo.

E’ questa la politica che vogliamo, il lavorare, seppur da distinte posizioni e ruoli, per il bene della Cittadinanza lasciando fuori personalismi ed inutili polemiche; come ho già avuto modo di dire nell’ultimo Consiglio Comunale, è auspicabile che questa maggioranza si apra al confronto con la minoranza sui temi salienti dell’Attività politica che intende perseguire; solo così si arriva all’ottenimento di risultati concreti.

Nei prossimi giorni organizzeremo un incontro pubblico con tutta la cittadinanza nel corso del quale illustreremo l’accordo raggiunto e le possibilità che si aprono per proprietari ed inquilini per calmierare i prezzi dei canoni di affitto con reciproci vantaggi per le parti.

Come gruppo di minoranza SiAmo Campomarino continueremo a portare avanti i nostri progetti per la città sottoponendoli a tutte le parti politiche nella speranza che possano trovare il più ampio consenso nell’ assise Consiliare, fare politica richiede impegno, passione, abnegazione e coinvolgimento dei cittadini e questo non può avvenire solo a ridosso delle campagne elettorali.

Il risultato da noi ottenuto oggi è una vittoria non solo del nostro gruppo ma di tutta la nostra Comunità, qualcosa che speriamo possa riuscire ad attrarre l’insediamento di nuovi gruppi familiari e dare una speranza alle tante persone e famiglie per cui oggi il caro affitti è divenuta una priorità da affrontare”.

Gruppo consiliare

SíAmo Campomarino