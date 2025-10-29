Campobasso/Zone periferiche e parcheggio ospedale al buio. FdI chiede lumi in sede di X° Commissione consiliare

Mentre la Giunta fa delibere d’indirizzo…politiche e strumentali…il Gruppo Consiliare di Fratelli d’Italia

chiede concretamente azioni tangibili funzionali ad un’azione di attenzione verso la città e la sua periferia.

Proprio questa mattina i Consiglieri Comunali Pilone, Annuario e Di Claudio in seno alla X° Commissione

Consiliare Centro Storico e contrade, hanno chiesto un intervento urgente ed un’attenzione massima verso la

zona Coste d’Oratino e precisamente nei pressi del bivio per l’ospedale “A. Cardarelli” lasciata

completamente al buio.

Già da tempo i residenti lamentano una scarsa illuminazione ed un’incuria

strutturale dovuta al mancato sfalcio dell’erba, alle caditoie ostruite e a una segnaletica verticale ed

orizzontale inesistente causa più volte di incidenti pericolosi. A questo va ad aggiungersi che nelle ultime

sere…nonostante continui solleciti, pec, e segnalazioni…la zona è rimasta completamente al buio insieme al

parcheggio dell’ospedale.

Tenuto conto della presenza di diverse abitazioni, oltretutto oggetto da tempo di

attenzione da parte di ladri e malviventi, i Consiglieri Comunali di FdI PILONE, ANNUARIO E DI

CLAUDIO, hanno chiesto non solo il ripristino della preesistente illuminazione…ma anche il potenziamento

degli impianti sulla zona in virtù dell’accordo contrattuale stipulato con la società vincitrice l’appalto di

servizi del Comune di Campobasso.



Il Gruppo consiliare di Fratelli d’ Italia