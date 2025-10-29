Campobasso/Zone periferiche e parcheggio ospedale al buio. FdI chiede lumi in sede di X° Commissione consiliare

Mentre la Giunta fa delibere d’indirizzo…politiche e strumentali…il Gruppo Consiliare di Fratelli d’Italia
chiede concretamente azioni tangibili funzionali ad un’azione di attenzione verso la città e la sua periferia.
Proprio questa mattina i Consiglieri Comunali Pilone, Annuario e Di Claudio in seno alla X° Commissione
Consiliare Centro Storico e contrade, hanno chiesto un intervento urgente ed un’attenzione massima verso la
zona Coste d’Oratino e precisamente nei pressi del bivio per l’ospedale “A. Cardarelli” lasciata
completamente al buio.
Già da tempo i residenti lamentano una scarsa illuminazione ed un’incuria
strutturale dovuta al mancato sfalcio dell’erba, alle caditoie ostruite e a una segnaletica verticale ed
orizzontale inesistente causa più volte di incidenti pericolosi. A questo va ad aggiungersi che nelle ultime
sere…nonostante continui solleciti, pec, e segnalazioni…la zona è rimasta completamente al buio insieme al
parcheggio dell’ospedale.
Tenuto conto della presenza di diverse abitazioni, oltretutto oggetto da tempo di
attenzione da parte di ladri e malviventi, i Consiglieri Comunali di FdI PILONE, ANNUARIO E DI
CLAUDIO, hanno chiesto non solo il ripristino della preesistente illuminazione…ma anche il potenziamento
degli impianti sulla zona in virtù dell’accordo contrattuale stipulato con la società vincitrice l’appalto di
servizi del Comune di Campobasso.
Il Gruppo consiliare di Fratelli d’ Italia