Campobasso/“Tutto in un abbraccio – Sfila la diversità”

Sabato 27 settembre 2025 alle ore 21.00 la scalinata adiacente la Chiesa di San Leonardo nell’omonimo Largo sito nel centro storico di Campobasso, si trasformerà in un palcoscenico di emozioni e di inclusione con “Tutto in un abbraccio – Sfila la diversità”, un grande evento dedicato alla bellezza ma anche al valore delle differenze e dell’incontro tra di esse.



Lo spettacolo nasce da un’idea del pianista Simone Sala e della stilista Manuela Tanno, ambedue protagonisti del progetto nella doppia veste di ideatori del format ma anche di artisti, insieme a tanti ospiti d’ eccezione. A condurre la serata sarà Andrea Nasillo, mentre la special guest sarà Luce Visco, presidente dell’associazione Arci Gay Molise, voce autorevole nella difesa dei diritti civili.



Non solo spettacolo, ma anche moda e creatività: sfileranno le creazioni di Manuela Atelier, Toroloco e G-Glamour, con gli accessori a cura di Ottica Vedooltre, le acconciature di Lei & Lui Parrucchieri e Paola’s Hair Center ed il make-up di Beauty Haven e Deborah Napoleone.



Tra i momenti più attesi l’esibizione di Simona Boo, storica cantante dei 99 Posse nata a Termoli ma di origini brasiliane. La cantante salirà sul palco insieme al trio di Simone Sala (con Vincenzo Viz Maurogiovanni al basso ed Armin Siros alla batteria), per una sfilata/concerto che unirà musica, energia e messaggi di impegno civile.



L’iniziativa, inserita nel cartellone “Sabato al Borgo”, è sostenuta dal Comune di Campobasso , dalla CGIL Molise e dalla Confartigianato Molise, che hanno scelto di sostenere un progetto capace di unire arte, spettacolo e impegno sociale in un unico “Abbraccio”. Una serata di musica, moda e testimonianze, pensata per celebrare la libertà di espressione e la ricchezza delle diversità.

L’ingresso è gratuito.