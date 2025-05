Campobasso/Torna Moonlightbus, con più corse e più fermate

L’iniziativa, promossa dall’assessore ai Trasporti, Mimmo Maio, in collaborazione con Sati s.p.a., si arricchisce di nuove corse, ancora più capillari sul territorio, come contrada Mascione, contrada Feudo, contrada Macchie, cinema Maestoso, oltre a nuove tratte

rispetto alla prima sperimentazione.

Il biglietto, dal costo di 1 euro, è acquistabile presso tabacchi e biglietterie Sati e permette di viaggiare sul MoonLightBus per tutta la notte!

Le corse notturne saranno attive nella fascia oraria compresa tra le ore 20:15 e le ore 2:30 con fermate e corse previste nei principali punti di aggregazione della città, come di seguito:

20:15 da Villa Flora per: Via Roma, Villa De Capoa, Via Cavour, Via XXIV Maggio, Via Falcione, cinema Maestoso, Z.I.

20:45 da Zona Industriale per: Via Colle delle Api, Via XXIV Maggio, Via 25 Aprile, Via Garibaldi, C.da Macchie, Via Tiberio, Via Mazzini, Villa Flora

21:25 da Villa Flora per: Mascione-S.Giovanni, Via Puglia, C. dell’Orso, Via S. Giovanni, Via Liguria, Via Lombardia, Via Scardocchia, Via Cavour.

22:00 da Via Cavour per: Via Mazzini, Via Piave, Feudo, Maestoso, Z.I, Via Colle delle Api, Via XXIV Maggio, Via Colitto, Via Mazzini, Villa Flora.

Il servizio riprende alle:

23:15 da Zona Industriale per: Maestoso, Z.I, Via XXIV Maggio, Via 25 Aprile, Via Mazzini, Piazza D’Ovidio.

23:30 da Piazza D’Ovidio per: Via Mazzini, Via Puglia, C. dell’Orso, Via S. Giovanni, Via Lombardia, Via Scardocchia, Via Cavour, Villa Flora.

00:00 da Villa Flora per Fontana Vecchia, Macchie, Via Tiberio, S. Antonio dei Lazzari, Colle delle Api, Maestoso, Zona Industriale.

00:30 da Zona Industriale per Via XXIV Maggio, Via 25 Aprile, V. Mazzini, P.zza D’Ovidio.

01:00 da Villa Flora per: Via Roma, V. De Capoa, V.le Manzoni, Via Pirandello, Via Lombardia, Via S.Giovanni, Via Puglia, C. dell’Orso, Via

Liguria, Via Scardocchia, Via Cavour, Villa Flora.

01:30 da Villa Flora per: Via Roma, Fontana Vecchia, C.da Macchie, Via S.Antonio dei Lazzari, Feudo, Via Piave, Via 25 Aprile, Via Colitto, Via Mazzini, Villa Flora.

02:30 da Villa Flora per: Via Roma, Villa de Capoa, V.le Manzoni, Via Lombardia, Via S.Giovanni, Mascione, Via Puglia, Colle dell’Orso, San Francesco, Via XXIV Maggio, Maestoso, Z.I. (Potito).



“Più sicurezza, meno traffico, e più vivibilità durante il weekend: andiamo avanti con il MoonLightBus, forti del successo della prima edizione – il commento dell’assessore Mimmo Maio – In più, rispetto alla prima sperimentazione, riusciremo a servire e raggiungere i ragazzi di contrada Mascione, di contrada Feudo e di contrada Macchie!



Inoltre, abbiamo previsto anche delle corse da e verso il cinema Maestoso in concomitanza con le proiezioni dei film, un’opportunità richiesta da molte famiglie e giovani, che abbiamo accolto con piacere. Invito tutti i cittadini ad utilizzare il MoonLightBus! È un segno di civiltà e di progresso che la nostra Città aspettava e meritava da tempo!”